UNIT: Uniti Group Inc - Common Stock
6.88 USD 0.27 (4.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNIT hat sich für heute um 4.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.68 bis zu einem Hoch von 6.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Uniti Group Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.68 6.91
Jahresspanne
3.99 7.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.61
- Eröffnung
- 6.73
- Bid
- 6.88
- Ask
- 7.18
- Tief
- 6.68
- Hoch
- 6.91
- Volumen
- 6.153 K
- Tagesänderung
- 4.08%
- Monatsänderung
- 10.08%
- 6-Monatsänderung
- 37.05%
- Jahresänderung
- 21.77%
