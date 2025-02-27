Dövizler / ULY
ULY: Urgent.ly Inc
4.18 USD 0.42 (11.17%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ULY fiyatı bugün 11.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.82 ve Yüksek fiyatı olarak 4.30 aralığında işlem gördü.
Urgent.ly Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ULY haberleri
- Needham lowers Urgent.ly stock price target to $8 from $12 on Q2 results
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Urgent.ly appoints new CFO amid growth phase
- Rubrik To Rally More Than 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crown Castle (NYSE:CCI), Accenture (NYSE:ACN)
- Urgent.ly Inc. (ULY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Urgent.ly (ULY) Stock Is Skyrocketing - Urgently (NASDAQ:ULY)
Günlük aralık
3.82 4.30
Yıllık aralık
0.25 17.99
- Önceki kapanış
- 3.76
- Açılış
- 3.85
- Satış
- 4.18
- Alış
- 4.48
- Düşük
- 3.82
- Yüksek
- 4.30
- Hacim
- 475
- Günlük değişim
- 11.17%
- Aylık değişim
- -6.28%
- 6 aylık değişim
- -11.06%
- Yıllık değişim
- 523.88%
21 Eylül, Pazar