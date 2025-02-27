通貨 / ULY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ULY: Urgent.ly Inc
3.76 USD 0.01 (0.27%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ULYの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり3.71の安値と3.86の高値で取引されました。
Urgent.ly Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULY News
- Needham lowers Urgent.ly stock price target to $8 from $12 on Q2 results
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Urgent.ly appoints new CFO amid growth phase
- Rubrik To Rally More Than 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crown Castle (NYSE:CCI), Accenture (NYSE:ACN)
- Urgent.ly Inc. (ULY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Urgent.ly (ULY) Stock Is Skyrocketing - Urgently (NASDAQ:ULY)
1日のレンジ
3.71 3.86
1年のレンジ
0.25 17.99
- 以前の終値
- 3.75
- 始値
- 3.84
- 買値
- 3.76
- 買値
- 4.06
- 安値
- 3.71
- 高値
- 3.86
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- -15.70%
- 6ヶ月の変化
- -20.00%
- 1年の変化
- 461.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K