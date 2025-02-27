통화 / ULY
ULY: Urgent.ly Inc
4.18 USD 0.42 (11.17%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ULY 환율이 오늘 11.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.82이고 고가는 4.30이었습니다.
Urgent.ly Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ULY News
- Needham lowers Urgent.ly stock price target to $8 from $12 on Q2 results
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Urgent.ly appoints new CFO amid growth phase
- Rubrik To Rally More Than 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crown Castle (NYSE:CCI), Accenture (NYSE:ACN)
- Urgent.ly Inc. (ULY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Urgent.ly (ULY) Stock Is Skyrocketing - Urgently (NASDAQ:ULY)
일일 변동 비율
3.82 4.30
년간 변동
0.25 17.99
- 이전 종가
- 3.76
- 시가
- 3.85
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- 저가
- 3.82
- 고가
- 4.30
- 볼륨
- 475
- 일일 변동
- 11.17%
- 월 변동
- -6.28%
- 6개월 변동
- -11.06%
- 년간 변동율
- 523.88%
20 9월, 토요일