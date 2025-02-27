시세섹션
통화 / ULY
주식로 돌아가기

ULY: Urgent.ly Inc

4.18 USD 0.42 (11.17%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ULY 환율이 오늘 11.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.82이고 고가는 4.30이었습니다.

Urgent.ly Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ULY News

일일 변동 비율
3.82 4.30
년간 변동
0.25 17.99
이전 종가
3.76
시가
3.85
Bid
4.18
Ask
4.48
저가
3.82
고가
4.30
볼륨
475
일일 변동
11.17%
월 변동
-6.28%
6개월 변동
-11.06%
년간 변동율
523.88%
20 9월, 토요일