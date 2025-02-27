Валюты / ULY
ULY: Urgent.ly Inc
4.01 USD 0.07 (1.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ULY за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.87, а максимальная — 4.04.
Следите за динамикой Urgent.ly Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ULY
- Needham lowers Urgent.ly stock price target to $8 from $12 on Q2 results
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Urgent.ly appoints new CFO amid growth phase
- Rubrik To Rally More Than 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crown Castle (NYSE:CCI), Accenture (NYSE:ACN)
- Urgent.ly Inc. (ULY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Urgent.ly (ULY) Stock Is Skyrocketing - Urgently (NASDAQ:ULY)
Дневной диапазон
3.87 4.04
Годовой диапазон
0.25 17.99
- Предыдущее закрытие
- 3.94
- Open
- 3.93
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 3.87
- High
- 4.04
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 1.78%
- Месячное изменение
- -10.09%
- 6-месячное изменение
- -14.68%
- Годовое изменение
- 498.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.