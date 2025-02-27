Währungen / ULY
ULY: Urgent.ly Inc
4.07 USD 0.31 (8.24%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ULY hat sich für heute um 8.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.82 bis zu einem Hoch von 4.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Urgent.ly Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.82 4.29
Jahresspanne
0.25 17.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.76
- Eröffnung
- 3.85
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- Tief
- 3.82
- Hoch
- 4.29
- Volumen
- 247
- Tagesänderung
- 8.24%
- Monatsänderung
- -8.74%
- 6-Monatsänderung
- -13.40%
- Jahresänderung
- 507.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K