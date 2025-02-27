货币 / ULY
ULY: Urgent.ly Inc
3.80 USD 0.21 (5.24%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ULY汇率已更改-5.24%。当日，交易品种以低点3.80和高点4.02进行交易。
关注Urgent.ly Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ULY新闻
日范围
3.80 4.02
年范围
0.25 17.99
- 前一天收盘价
- 4.01
- 开盘价
- 4.01
- 卖价
- 3.80
- 买价
- 4.10
- 最低价
- 3.80
- 最高价
- 4.02
- 交易量
- 51
- 日变化
- -5.24%
- 月变化
- -14.80%
- 6个月变化
- -19.15%
- 年变化
- 467.16%
