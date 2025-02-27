Valute / ULY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ULY: Urgent.ly Inc
4.18 USD 0.42 (11.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ULY ha avuto una variazione del 11.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.82 e ad un massimo di 4.30.
Segui le dinamiche di Urgent.ly Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULY News
- Needham lowers Urgent.ly stock price target to $8 from $12 on Q2 results
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Urgent.ly appoints new CFO amid growth phase
- Rubrik To Rally More Than 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crown Castle (NYSE:CCI), Accenture (NYSE:ACN)
- Urgent.ly Inc. (ULY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Urgent.ly (ULY) Stock Is Skyrocketing - Urgently (NASDAQ:ULY)
Intervallo Giornaliero
3.82 4.30
Intervallo Annuale
0.25 17.99
- Chiusura Precedente
- 3.76
- Apertura
- 3.85
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Minimo
- 3.82
- Massimo
- 4.30
- Volume
- 475
- Variazione giornaliera
- 11.17%
- Variazione Mensile
- -6.28%
- Variazione Semestrale
- -11.06%
- Variazione Annuale
- 523.88%
21 settembre, domenica