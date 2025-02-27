Moedas / ULY
ULY: Urgent.ly Inc
3.76 USD 0.01 (0.27%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ULY para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.71 e o mais alto foi 3.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Urgent.ly Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.71 3.86
Faixa anual
0.25 17.99
- Fechamento anterior
- 3.75
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Low
- 3.71
- High
- 3.86
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -15.70%
- Mudança de 6 meses
- -20.00%
- Mudança anual
- 461.19%
