ULY: Urgent.ly Inc
3.75 USD 0.26 (6.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ULY de hoy ha cambiado un -6.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.75, mientras que el máximo ha alcanzado 4.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Urgent.ly Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ULY News
- Needham lowers Urgent.ly stock price target to $8 from $12 on Q2 results
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Urgent.ly appoints new CFO amid growth phase
- Rubrik To Rally More Than 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crown Castle (NYSE:CCI), Accenture (NYSE:ACN)
- Urgent.ly Inc. (ULY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Urgent.ly (ULY) Stock Is Skyrocketing - Urgently (NASDAQ:ULY)
Rango diario
3.75 4.02
Rango anual
0.25 17.99
- Cierres anteriores
- 4.01
- Open
- 4.01
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Low
- 3.75
- High
- 4.02
- Volumen
- 65
- Cambio diario
- -6.48%
- Cambio mensual
- -15.92%
- Cambio a 6 meses
- -20.21%
- Cambio anual
- 459.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B