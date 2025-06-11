Dövizler / UGA
UGA: United States Gasoline Fund LP
63.96 USD 1.40 (2.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UGA fiyatı bugün -2.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.84 ve Yüksek fiyatı olarak 64.61 aralığında işlem gördü.
United States Gasoline Fund LP hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
63.84 64.61
Yıllık aralık
52.83 68.14
- Önceki kapanış
- 65.36
- Açılış
- 64.61
- Satış
- 63.96
- Alış
- 64.26
- Düşük
- 63.84
- Yüksek
- 64.61
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- -2.14%
- Aylık değişim
- -2.34%
- 6 aylık değişim
- -0.96%
- Yıllık değişim
- 11.10%
21 Eylül, Pazar