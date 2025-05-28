Валюты / UGA
UGA: United States Gasoline Fund LP
66.13 USD 0.91 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UGA за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.68, а максимальная — 66.24.
Следите за динамикой United States Gasoline Fund LP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
65.68 66.24
Годовой диапазон
52.83 68.14
- Предыдущее закрытие
- 65.22
- Open
- 65.78
- Bid
- 66.13
- Ask
- 66.43
- Low
- 65.68
- High
- 66.24
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 0.98%
- 6-месячное изменение
- 2.40%
- Годовое изменение
- 14.87%
