CotationsSections
Devises / UGA
Retour à Actions

UGA: United States Gasoline Fund LP

63.96 USD 1.40 (2.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UGA a changé de -2.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.84 et à un maximum de 64.61.

Suivez la dynamique United States Gasoline Fund LP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UGA Nouvelles

Range quotidien
63.84 64.61
Range Annuel
52.83 68.14
Clôture Précédente
65.36
Ouverture
64.61
Bid
63.96
Ask
64.26
Plus Bas
63.84
Plus Haut
64.61
Volume
12
Changement quotidien
-2.14%
Changement Mensuel
-2.34%
Changement à 6 Mois
-0.96%
Changement Annuel
11.10%
20 septembre, samedi