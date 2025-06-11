Währungen / UGA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UGA: United States Gasoline Fund LP
65.36 USD 0.24 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UGA hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.14 bis zu einem Hoch von 65.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Gasoline Fund LP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGA News
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- United States Gasoline Fund releases July monthly account statement
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Commodities: Oil Rallies As Trump Confirms New Deadline For Russia
- United States Gasoline Fund releases June monthly account statement
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Commodities: Has The Oil Market Surplus Been Delayed?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Short-Term Energy Outlook, June 2025
- Commodities: Calm, For Now
- Gas Prices Jump To 11-Week High
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
Tagesspanne
65.14 65.63
Jahresspanne
52.83 68.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.60
- Eröffnung
- 65.57
- Bid
- 65.36
- Ask
- 65.66
- Tief
- 65.14
- Hoch
- 65.63
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 1.21%
- Jahresänderung
- 13.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K