Moedas / UGA
UGA: United States Gasoline Fund LP
65.36 USD 0.24 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UGA para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.14 e o mais alto foi 65.63.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Gasoline Fund LP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UGA Notícias
Faixa diária
65.14 65.63
Faixa anual
52.83 68.14
- Fechamento anterior
- 65.60
- Open
- 65.57
- Bid
- 65.36
- Ask
- 65.66
- Low
- 65.14
- High
- 65.63
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.37%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- 1.21%
- Mudança anual
- 13.53%
