通貨 / UGA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UGA: United States Gasoline Fund LP
65.36 USD 0.24 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UGAの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり65.14の安値と65.63の高値で取引されました。
United States Gasoline Fund LPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGA News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- United States Gasoline Fund releases July monthly account statement
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Commodities: Oil Rallies As Trump Confirms New Deadline For Russia
- United States Gasoline Fund releases June monthly account statement
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Commodities: Has The Oil Market Surplus Been Delayed?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Short-Term Energy Outlook, June 2025
- Commodities: Calm, For Now
- Gas Prices Jump To 11-Week High
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
1日のレンジ
65.14 65.63
1年のレンジ
52.83 68.14
- 以前の終値
- 65.60
- 始値
- 65.57
- 買値
- 65.36
- 買値
- 65.66
- 安値
- 65.14
- 高値
- 65.63
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- 1.21%
- 1年の変化
- 13.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K