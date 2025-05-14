Dövizler / UEIC
UEIC: Universal Electronics Inc
4.59 USD 0.11 (2.34%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UEIC fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.55 ve Yüksek fiyatı olarak 4.75 aralığında işlem gördü.
Universal Electronics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Universal Electronics Q2 2025 slides: Connected Home surge drives return to profitability
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Universal Electronics stock rating downgraded by B.Riley on weak outlook
- Universal Electronics (UEIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MKS (MKSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Universal Electronics appoints Richard K. Carnifax as interim CEO
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Universal Electronics director Eric Singer buys $47,832 in stock
- Universal Electronics senior vice president sells $5,977 in stock
Günlük aralık
4.55 4.75
Yıllık aralık
4.25 12.50
- Önceki kapanış
- 4.70
- Açılış
- 4.65
- Satış
- 4.59
- Alış
- 4.89
- Düşük
- 4.55
- Yüksek
- 4.75
- Hacim
- 119
- Günlük değişim
- -2.34%
- Aylık değişim
- -4.18%
- 6 aylık değişim
- -25.00%
- Yıllık değişim
- -49.34%
21 Eylül, Pazar