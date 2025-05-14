Moedas / UEIC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UEIC: Universal Electronics Inc
4.56 USD 0.09 (2.01%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UEIC para hoje mudou para 2.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.48 e o mais alto foi 4.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Universal Electronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UEIC Notícias
- Universal Electronics Q2 2025 slides: Connected Home surge drives return to profitability
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Universal Electronics stock rating downgraded by B.Riley on weak outlook
- Universal Electronics (UEIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MKS (MKSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Universal Electronics appoints Richard K. Carnifax as interim CEO
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Universal Electronics director Eric Singer buys $47,832 in stock
- Universal Electronics senior vice president sells $5,977 in stock
Faixa diária
4.48 4.65
Faixa anual
4.25 12.50
- Fechamento anterior
- 4.47
- Open
- 4.50
- Bid
- 4.56
- Ask
- 4.86
- Low
- 4.48
- High
- 4.65
- Volume
- 139
- Mudança diária
- 2.01%
- Mudança mensal
- -4.80%
- Mudança de 6 meses
- -25.49%
- Mudança anual
- -49.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh