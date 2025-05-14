クォートセクション
通貨 / UEIC
株に戻る

UEIC: Universal Electronics Inc

4.70 USD 0.23 (5.15%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UEICの今日の為替レートは、5.15%変化しました。日中、通貨は1あたり4.48の安値と4.70の高値で取引されました。

Universal Electronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UEIC News

1日のレンジ
4.48 4.70
1年のレンジ
4.25 12.50
以前の終値
4.47
始値
4.50
買値
4.70
買値
5.00
安値
4.48
高値
4.70
出来高
212
1日の変化
5.15%
1ヶ月の変化
-1.88%
6ヶ月の変化
-23.20%
1年の変化
-48.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K