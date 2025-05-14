통화 / UEIC
UEIC: Universal Electronics Inc
4.59 USD 0.11 (2.34%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UEIC 환율이 오늘 -2.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.55이고 고가는 4.75이었습니다.
Universal Electronics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UEIC News
- Universal Electronics Q2 2025 slides: Connected Home surge drives return to profitability
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Universal Electronics stock rating downgraded by B.Riley on weak outlook
- Universal Electronics (UEIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MKS (MKSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Universal Electronics appoints Richard K. Carnifax as interim CEO
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Universal Electronics director Eric Singer buys $47,832 in stock
- Universal Electronics senior vice president sells $5,977 in stock
일일 변동 비율
4.55 4.75
년간 변동
4.25 12.50
- 이전 종가
- 4.70
- 시가
- 4.65
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- 저가
- 4.55
- 고가
- 4.75
- 볼륨
- 119
- 일일 변동
- -2.34%
- 월 변동
- -4.18%
- 6개월 변동
- -25.00%
- 년간 변동율
- -49.34%
20 9월, 토요일