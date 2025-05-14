Valute / UEIC
UEIC: Universal Electronics Inc
4.59 USD 0.11 (2.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UEIC ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.75.
Segui le dinamiche di Universal Electronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.55 4.75
Intervallo Annuale
4.25 12.50
- Chiusura Precedente
- 4.70
- Apertura
- 4.65
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Minimo
- 4.55
- Massimo
- 4.75
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- -2.34%
- Variazione Mensile
- -4.18%
- Variazione Semestrale
- -25.00%
- Variazione Annuale
- -49.34%
21 settembre, domenica