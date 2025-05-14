QuotazioniSezioni
UEIC: Universal Electronics Inc

4.59 USD 0.11 (2.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UEIC ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.75.

Segui le dinamiche di Universal Electronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.55 4.75
Intervallo Annuale
4.25 12.50
Chiusura Precedente
4.70
Apertura
4.65
Bid
4.59
Ask
4.89
Minimo
4.55
Massimo
4.75
Volume
119
Variazione giornaliera
-2.34%
Variazione Mensile
-4.18%
Variazione Semestrale
-25.00%
Variazione Annuale
-49.34%
