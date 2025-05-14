货币 / UEIC
UEIC: Universal Electronics Inc
4.47 USD 0.17 (3.66%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UEIC汇率已更改-3.66%。当日，交易品种以低点4.47和高点4.96进行交易。
关注Universal Electronics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UEIC新闻
- Universal Electronics Q2 2025 slides: Connected Home surge drives return to profitability
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Universal Electronics stock rating downgraded by B.Riley on weak outlook
- Universal Electronics (UEIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MKS (MKSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Universal Electronics appoints Richard K. Carnifax as interim CEO
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Universal Electronics director Eric Singer buys $47,832 in stock
- Universal Electronics senior vice president sells $5,977 in stock
日范围
4.47 4.96
年范围
4.25 12.50
- 前一天收盘价
- 4.64
- 开盘价
- 4.66
- 卖价
- 4.47
- 买价
- 4.77
- 最低价
- 4.47
- 最高价
- 4.96
- 交易量
- 220
- 日变化
- -3.66%
- 月变化
- -6.68%
- 6个月变化
- -26.96%
- 年变化
- -50.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值