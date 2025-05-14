Валюты / UEIC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UEIC: Universal Electronics Inc
4.64 USD 0.15 (3.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UEIC за сегодня изменился на -3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.63, а максимальная — 4.79.
Следите за динамикой Universal Electronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UEIC
- Universal Electronics Q2 2025 slides: Connected Home surge drives return to profitability
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Universal Electronics stock rating downgraded by B.Riley on weak outlook
- Universal Electronics (UEIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MKS (MKSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Universal Electronics appoints Richard K. Carnifax as interim CEO
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Universal Electronics director Eric Singer buys $47,832 in stock
- Universal Electronics senior vice president sells $5,977 in stock
Дневной диапазон
4.63 4.79
Годовой диапазон
4.25 12.50
- Предыдущее закрытие
- 4.79
- Open
- 4.79
- Bid
- 4.64
- Ask
- 4.94
- Low
- 4.63
- High
- 4.79
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- -3.13%
- Месячное изменение
- -3.13%
- 6-месячное изменение
- -24.18%
- Годовое изменение
- -48.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.