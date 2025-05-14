KurseKategorien
Währungen / UEIC
Zurück zum Aktien

UEIC: Universal Electronics Inc

4.63 USD 0.07 (1.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UEIC hat sich für heute um -1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.55 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Universal Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UEIC News

Tagesspanne
4.55 4.63
Jahresspanne
4.25 12.50
Vorheriger Schlusskurs
4.70
Eröffnung
4.57
Bid
4.63
Ask
4.93
Tief
4.55
Hoch
4.63
Volumen
41
Tagesänderung
-1.49%
Monatsänderung
-3.34%
6-Monatsänderung
-24.35%
Jahresänderung
-48.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K