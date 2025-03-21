FiyatlarBölümler
UAMY
UAMY: United States Antimony Corporation Common Stock

6.38 USD 0.48 (8.14%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UAMY fiyatı bugün 8.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.94 ve Yüksek fiyatı olarak 6.68 aralığında işlem gördü.

United States Antimony Corporation Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.94 6.68
Yıllık aralık
0.49 6.68
Önceki kapanış
5.90
Açılış
5.96
Satış
6.38
Alış
6.68
Düşük
5.94
Yüksek
6.68
Hacim
17.491 K
Günlük değişim
8.14%
Aylık değişim
41.78%
6 aylık değişim
190.00%
Yıllık değişim
798.59%
21 Eylül, Pazar