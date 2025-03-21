Валюты / UAMY
UAMY: United States Antimony Corporation Common Stock
5.33 USD 0.25 (4.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UAMY за сегодня изменился на 4.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.02, а максимальная — 5.50.
Следите за динамикой United States Antimony Corporation Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.02 5.50
Годовой диапазон
0.49 5.50
- Предыдущее закрытие
- 5.08
- Open
- 5.20
- Bid
- 5.33
- Ask
- 5.63
- Low
- 5.02
- High
- 5.50
- Объем
- 9.597 K
- Дневное изменение
- 4.92%
- Месячное изменение
- 18.44%
- 6-месячное изменение
- 142.27%
- Годовое изменение
- 650.70%
