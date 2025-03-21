КотировкиРазделы
UAMY: United States Antimony Corporation Common Stock

5.33 USD 0.25 (4.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UAMY за сегодня изменился на 4.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.02, а максимальная — 5.50.

Дневной диапазон
5.02 5.50
Годовой диапазон
0.49 5.50
Предыдущее закрытие
5.08
Open
5.20
Bid
5.33
Ask
5.63
Low
5.02
High
5.50
Объем
9.597 K
Дневное изменение
4.92%
Месячное изменение
18.44%
6-месячное изменение
142.27%
Годовое изменение
650.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.