Dövizler / TZUP
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP
4.59 USD 0.06 (1.32%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TZUP fiyatı bugün 1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.41 ve Yüksek fiyatı olarak 4.65 aralığında işlem gördü.
THUMZUP MEDIA CORP hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZUP haberleri
- Thumzup Media hisse geri alım penceresini Eylül sonuna kadar uzattı
- Thumzup Media extends share repurchase window to end of September
- Zooz Power hissedarları 180 milyon dolarlık özel yerleşim ve bitcoin stratejisini onayladı
- Thumzup acquires $2 million in dogecoin amid ETF anticipation
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup appoints DogeOS ecosystem head to new crypto advisory board
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Thumzup to acquire Dogehash in all-stock deal for Dogecoin mining
- Thumzup stock rises as company expands strategic Coinbase relationship
- Thumzup announces $50 million expansion into crypto mining
- Thumzup Media expands into cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup closes $50 million public offering at $10 per share
- Thumzup Media prices $46.5 million public offering at $10 per share
Günlük aralık
4.41 4.65
Yıllık aralık
2.02 15.60
- Önceki kapanış
- 4.53
- Açılış
- 4.62
- Satış
- 4.59
- Alış
- 4.89
- Düşük
- 4.41
- Yüksek
- 4.65
- Hacim
- 637
- Günlük değişim
- 1.32%
- Aylık değişim
- -14.53%
- 6 aylık değişim
- 13.33%
- Yıllık değişim
- -8.20%
21 Eylül, Pazar