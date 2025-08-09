货币 / TZUP
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP
4.61 USD 0.39 (7.80%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TZUP汇率已更改-7.80%。当日，交易品种以低点4.47和高点5.32进行交易。
关注THUMZUP MEDIA CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TZUP新闻
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with recent purchases
- Thumzup appoints DogeOS ecosystem head to new crypto advisory board
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Earn Up to 629 XRP Every Day with SWLMiner — Don’t Miss the 2025 XRP Boom
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Thumzup to acquire Dogehash in all-stock deal for Dogecoin mining
- Coinbase files to register resale of up to 11 million shares by stockholders
- Barclays raises Coinbase stock price target to $365 after Deribit acquisition
- Thumzup stock rises as company expands strategic Coinbase relationship
- Thumzup announces $50 million expansion into crypto mining
- Thumzup Media expands into cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup closes $50 million public offering at $10 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Thumzup Media prices $46.5 million public offering at $10 per share
- Thumzup stock tumbles after announcing public offering with warrants
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Thumzup updates terms of proposed public offering
- Thumzup Media launches public offering of convertible preferred stock
日范围
4.47 5.32
年范围
2.02 15.60
- 前一天收盘价
- 5.00
- 开盘价
- 5.04
- 卖价
- 4.61
- 买价
- 4.91
- 最低价
- 4.47
- 最高价
- 5.32
- 交易量
- 977
- 日变化
- -7.80%
- 月变化
- -14.15%
- 6个月变化
- 13.83%
- 年变化
- -7.80%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值