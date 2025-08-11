Währungen / TZUP
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP
4.48 USD 0.05 (1.10%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TZUP hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.41 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die THUMZUP MEDIA CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZUP News
- Thumzup acquires $2 million in dogecoin amid ETF anticipation
- Insider-Verkauf bei CleanSpark: CTO und COO Monnig veräußert Aktienpaket im Wert von 581.000 $
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with recent purchases
- Thumzup appoints DogeOS ecosystem head to new crypto advisory board
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Earn Up to 629 XRP Every Day with SWLMiner — Don’t Miss the 2025 XRP Boom
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Thumzup to acquire Dogehash in all-stock deal for Dogecoin mining
- Coinbase files to register resale of up to 11 million shares by stockholders
- Barclays raises Coinbase stock price target to $365 after Deribit acquisition
- Thumzup stock rises as company expands strategic Coinbase relationship
- Thumzup announces $50 million expansion into crypto mining
- Thumzup Media expands into cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup closes $50 million public offering at $10 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Thumzup Media prices $46.5 million public offering at $10 per share
- Thumzup stock tumbles after announcing public offering with warrants
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
Tagesspanne
4.41 4.65
Jahresspanne
2.02 15.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.53
- Eröffnung
- 4.62
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Tief
- 4.41
- Hoch
- 4.65
- Volumen
- 419
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- -16.57%
- 6-Monatsänderung
- 10.62%
- Jahresänderung
- -10.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K