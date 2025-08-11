Valute / TZUP
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP
4.59 USD 0.06 (1.32%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TZUP ha avuto una variazione del 1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.41 e ad un massimo di 4.65.
Segui le dinamiche di THUMZUP MEDIA CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TZUP News
- Thumzup Media estende la finestra di riacquisto azioni fino a fine settembre
- Thumzup Media extends share repurchase window to end of September
- Thumzup acquires $2 million in dogecoin amid ETF anticipation
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Thumzup Media si converte al mining di criptovalute con raccolta di 50 milioni
- Thumzup appoints DogeOS ecosystem head to new crypto advisory board
- Thumzup to acquire Dogehash in all-stock deal for Dogecoin mining
- Thumzup stock rises as company expands strategic Coinbase relationship
- Thumzup announces $50 million expansion into crypto mining
- Thumzup Media expands into cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup closes $50 million public offering at $10 per share
- Thumzup Media prices $46.5 million public offering at $10 per share
Intervallo Giornaliero
4.41 4.65
Intervallo Annuale
2.02 15.60
- Chiusura Precedente
- 4.53
- Apertura
- 4.62
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Minimo
- 4.41
- Massimo
- 4.65
- Volume
- 637
- Variazione giornaliera
- 1.32%
- Variazione Mensile
- -14.53%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- -8.20%
21 settembre, domenica