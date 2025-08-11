Devises / TZUP
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP
4.59 USD 0.06 (1.32%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TZUP a changé de 1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.41 et à un maximum de 4.65.
Suivez la dynamique THUMZUP MEDIA CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZUP Nouvelles
- Thumzup Media prolonge sa fenêtre de rachat d’actions jusqu’à fin septembre
- Thumzup Media extends share repurchase window to end of September
- Thumzup acquires $2 million in dogecoin amid ETF anticipation
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Thumzup Media se tourne vers le minage de crypto avec une levée de 50 millions $
- Thumzup appoints DogeOS ecosystem head to new crypto advisory board
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Thumzup to acquire Dogehash in all-stock deal for Dogecoin mining
- Thumzup stock rises as company expands strategic Coinbase relationship
- Thumzup announces $50 million expansion into crypto mining
- Thumzup Media expands into cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup closes $50 million public offering at $10 per share
- Thumzup Media prices $46.5 million public offering at $10 per share
Range quotidien
4.41 4.65
Range Annuel
2.02 15.60
- Clôture Précédente
- 4.53
- Ouverture
- 4.62
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Plus Bas
- 4.41
- Plus Haut
- 4.65
- Volume
- 637
- Changement quotidien
- 1.32%
- Changement Mensuel
- -14.53%
- Changement à 6 Mois
- 13.33%
- Changement Annuel
- -8.20%
20 septembre, samedi