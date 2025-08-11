通貨 / TZUP
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP
4.53 USD 0.08 (1.74%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TZUPの今日の為替レートは、-1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり4.45の安値と4.78の高値で取引されました。
THUMZUP MEDIA CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TZUP News
- Thumzup acquires $2 million in dogecoin amid ETF anticipation
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Thumzup Media、5000万ドルの資金調達で暗号通貨マイニングへ転換
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with recent purchases
- Thumzup appoints DogeOS ecosystem head to new crypto advisory board
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Earn Up to 629 XRP Every Day with SWLMiner — Don’t Miss the 2025 XRP Boom
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Thumzup to acquire Dogehash in all-stock deal for Dogecoin mining
- Coinbase files to register resale of up to 11 million shares by stockholders
- Barclays raises Coinbase stock price target to $365 after Deribit acquisition
- Thumzup stock rises as company expands strategic Coinbase relationship
- Thumzup announces $50 million expansion into crypto mining
- Thumzup Media expands into cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup closes $50 million public offering at $10 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Thumzup Media prices $46.5 million public offering at $10 per share
- Thumzup stock tumbles after announcing public offering with warrants
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
1日のレンジ
4.45 4.78
1年のレンジ
2.02 15.60
- 以前の終値
- 4.61
- 始値
- 4.70
- 買値
- 4.53
- 買値
- 4.83
- 安値
- 4.45
- 高値
- 4.78
- 出来高
- 906
- 1日の変化
- -1.74%
- 1ヶ月の変化
- -15.64%
- 6ヶ月の変化
- 11.85%
- 1年の変化
- -9.40%
