Валюты / TZUP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP
5.00 USD 0.54 (9.75%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TZUP за сегодня изменился на -9.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.92, а максимальная — 5.69.
Следите за динамикой THUMZUP MEDIA CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TZUP
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with recent purchases
- Thumzup appoints DogeOS ecosystem head to new crypto advisory board
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Earn Up to 629 XRP Every Day with SWLMiner — Don’t Miss the 2025 XRP Boom
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Thumzup to acquire Dogehash in all-stock deal for Dogecoin mining
- Coinbase files to register resale of up to 11 million shares by stockholders
- Barclays raises Coinbase stock price target to $365 after Deribit acquisition
- Thumzup stock rises as company expands strategic Coinbase relationship
- Thumzup announces $50 million expansion into crypto mining
- Thumzup Media expands into cryptocurrency mining with $50 million raise
- Thumzup closes $50 million public offering at $10 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Thumzup Media prices $46.5 million public offering at $10 per share
- Thumzup stock tumbles after announcing public offering with warrants
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Thumzup updates terms of proposed public offering
- Thumzup Media launches public offering of convertible preferred stock
Дневной диапазон
4.92 5.69
Годовой диапазон
2.02 15.60
- Предыдущее закрытие
- 5.54
- Open
- 5.51
- Bid
- 5.00
- Ask
- 5.30
- Low
- 4.92
- High
- 5.69
- Объем
- 1.140 K
- Дневное изменение
- -9.75%
- Месячное изменение
- -6.89%
- 6-месячное изменение
- 23.46%
- Годовое изменение
- 0.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.