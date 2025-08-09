КотировкиРазделы
TZUP: THUMZUP MEDIA CORP

5.00 USD 0.54 (9.75%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TZUP за сегодня изменился на -9.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.92, а максимальная — 5.69.

Следите за динамикой THUMZUP MEDIA CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
4.92 5.69
Годовой диапазон
2.02 15.60
Предыдущее закрытие
5.54
Open
5.51
Bid
5.00
Ask
5.30
Low
4.92
High
5.69
Объем
1.140 K
Дневное изменение
-9.75%
Месячное изменение
-6.89%
6-месячное изменение
23.46%
Годовое изменение
0.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.