FiyatlarBölümler
Dövizler / TZA
Geri dön - Hisse senetleri

TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares

8.15 USD 0.19 (2.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TZA fiyatı bugün 2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.90 ve Yüksek fiyatı olarak 8.19 aralığında işlem gördü.

Direxion Small Cap Bear 3X Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TZA haberleri

Günlük aralık
7.90 8.19
Yıllık aralık
7.90 25.70
Önceki kapanış
7.96
Açılış
7.90
Satış
8.15
Alış
8.45
Düşük
7.90
Yüksek
8.19
Hacim
10.402 K
Günlük değişim
2.39%
Aylık değişim
-13.57%
6 aylık değişim
-52.56%
Yıllık değişim
-40.21%
21 Eylül, Pazar