通貨 / TZA
TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares

7.96 USD 0.62 (7.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TZAの今日の為替レートは、-7.23%変化しました。日中、通貨は1あたり7.92の安値と8.46の高値で取引されました。

Direxion Small Cap Bear 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.92 8.46
1年のレンジ
7.92 25.70
以前の終値
8.58
始値
8.39
買値
7.96
買値
8.26
安値
7.92
高値
8.46
出来高
15.087 K
1日の変化
-7.23%
1ヶ月の変化
-15.59%
6ヶ月の変化
-53.67%
1年の変化
-41.60%
