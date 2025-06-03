通貨 / TZA
TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares
7.96 USD 0.62 (7.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TZAの今日の為替レートは、-7.23%変化しました。日中、通貨は1あたり7.92の安値と8.46の高値で取引されました。
Direxion Small Cap Bear 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.92 8.46
1年のレンジ
7.92 25.70
- 以前の終値
- 8.58
- 始値
- 8.39
- 買値
- 7.96
- 買値
- 8.26
- 安値
- 7.92
- 高値
- 8.46
- 出来高
- 15.087 K
- 1日の変化
- -7.23%
- 1ヶ月の変化
- -15.59%
- 6ヶ月の変化
- -53.67%
- 1年の変化
- -41.60%
