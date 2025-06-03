Moedas / TZA
TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares
7.96 USD 0.62 (7.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TZA para hoje mudou para -7.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.92 e o mais alto foi 8.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Small Cap Bear 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZA Notícias
Faixa diária
7.92 8.46
Faixa anual
7.92 25.70
- Fechamento anterior
- 8.58
- Open
- 8.39
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Low
- 7.92
- High
- 8.46
- Volume
- 15.087 K
- Mudança diária
- -7.23%
- Mudança mensal
- -15.59%
- Mudança de 6 meses
- -53.67%
- Mudança anual
- -41.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh