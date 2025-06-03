Валюты / TZA
TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares
8.65 USD 0.04 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TZA за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 8.82.
Следите за динамикой Direxion Small Cap Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TZA
Дневной диапазон
8.59 8.82
Годовой диапазон
8.43 25.70
- Предыдущее закрытие
- 8.61
- Open
- 8.63
- Bid
- 8.65
- Ask
- 8.95
- Low
- 8.59
- High
- 8.82
- Объем
- 9.621 K
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- -8.27%
- 6-месячное изменение
- -49.65%
- Годовое изменение
- -36.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.