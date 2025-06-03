КотировкиРазделы
TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares

8.65 USD 0.04 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TZA за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 8.82.

Следите за динамикой Direxion Small Cap Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.59 8.82
Годовой диапазон
8.43 25.70
Предыдущее закрытие
8.61
Open
8.63
Bid
8.65
Ask
8.95
Low
8.59
High
8.82
Объем
9.621 K
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
-8.27%
6-месячное изменение
-49.65%
Годовое изменение
-36.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.