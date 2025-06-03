货币 / TZA
TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares
8.58 USD 0.07 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TZA汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点8.02和高点8.79进行交易。
关注Direxion Small Cap Bear 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZA新闻
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- TZA: Small Caps Are Set For Growth If The Fed Cuts Key Rate (NYSEARCA:TZA)
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
- Above The Noise: Putting Pessimism In Perspective
- Fed Watch: In No Hurry
- The Bubble - Contains The Collapse - Contains The Resurgence
- Recession Alert: Very Good News For Dividend Stocks
- Silver, Small Caps And More Surprises Light Up The Leaderboard
- U.S. Economic Resilience Continues Despite Tariff Anxiety
- Recession Risks
日范围
8.02 8.79
年范围
8.02 25.70
- 前一天收盘价
- 8.65
- 开盘价
- 8.59
- 卖价
- 8.58
- 买价
- 8.88
- 最低价
- 8.02
- 最高价
- 8.79
- 交易量
- 16.689 K
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- -9.01%
- 6个月变化
- -50.06%
- 年变化
- -37.05%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B