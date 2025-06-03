통화 / TZA
TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares
8.15 USD 0.19 (2.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TZA 환율이 오늘 2.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.90이고 고가는 8.19이었습니다.
Direxion Small Cap Bear 3X Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
7.90 8.19
년간 변동
7.90 25.70
- 이전 종가
- 7.96
- 시가
- 7.90
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- 저가
- 7.90
- 고가
- 8.19
- 볼륨
- 10.402 K
- 일일 변동
- 2.39%
- 월 변동
- -13.57%
- 6개월 변동
- -52.56%
- 년간 변동율
- -40.21%
20 9월, 토요일