TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares
8.13 USD 0.17 (2.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TZA hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.90 bis zu einem Hoch von 8.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Small Cap Bear 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZA News
Tagesspanne
7.90 8.19
Jahresspanne
7.90 25.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.96
- Eröffnung
- 7.90
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Tief
- 7.90
- Hoch
- 8.19
- Volumen
- 9.251 K
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- -13.79%
- 6-Monatsänderung
- -52.68%
- Jahresänderung
- -40.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K