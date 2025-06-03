KurseKategorien
Währungen / TZA
Zurück zum Aktien

TZA: Direxion Small Cap Bear 3X Shares

8.13 USD 0.17 (2.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TZA hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.90 bis zu einem Hoch von 8.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Small Cap Bear 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TZA News

Tagesspanne
7.90 8.19
Jahresspanne
7.90 25.70
Vorheriger Schlusskurs
7.96
Eröffnung
7.90
Bid
8.13
Ask
8.43
Tief
7.90
Hoch
8.19
Volumen
9.251 K
Tagesänderung
2.14%
Monatsänderung
-13.79%
6-Monatsänderung
-52.68%
Jahresänderung
-40.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K