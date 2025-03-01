Dövizler / TYRA
TYRA: Tyra Biosciences Inc
12.50 USD 0.29 (2.27%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TYRA fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.42 ve Yüksek fiyatı olarak 12.89 aralığında işlem gördü.
Tyra Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Oppenheimer raises Tyra Biosciences stock price target to $36 on market potential
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for achondroplasia treatment
- Tyra Biosciences doses first child in achondroplasia treatment trial
- Wall Street Analysts See a 178.82% Upside in Tyra Biosciences (TYRA): Can the Stock Really Move This High?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Tyra Biosciences stock at $30
- Tyra Biosciences Doses First Patient in Phase 2 Study of TYRA-300 in Low-Grade Intermediate Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (SURF302)
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for TYRA-300 in bladder cancer
- Piper Sandler raises Tyra Biosciences stock target to $33
- Tyra Biosciences Stock: FGFR1/2 Driven AE Data Spooked The Market (NASDAQ:TYRA)
Günlük aralık
12.42 12.89
Yıllık aralık
6.42 29.61
- Önceki kapanış
- 12.79
- Açılış
- 12.76
- Satış
- 12.50
- Alış
- 12.80
- Düşük
- 12.42
- Yüksek
- 12.89
- Hacim
- 489
- Günlük değişim
- -2.27%
- Aylık değişim
- -0.87%
- 6 aylık değişim
- 35.72%
- Yıllık değişim
- -45.79%
21 Eylül, Pazar