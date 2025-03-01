시세섹션
통화 / TYRA
주식로 돌아가기

TYRA: Tyra Biosciences Inc

12.50 USD 0.29 (2.27%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TYRA 환율이 오늘 -2.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.42이고 고가는 12.89이었습니다.

Tyra Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TYRA News

일일 변동 비율
12.42 12.89
년간 변동
6.42 29.61
이전 종가
12.79
시가
12.76
Bid
12.50
Ask
12.80
저가
12.42
고가
12.89
볼륨
489
일일 변동
-2.27%
월 변동
-0.87%
6개월 변동
35.72%
년간 변동율
-45.79%
20 9월, 토요일