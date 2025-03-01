Moedas / TYRA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TYRA: Tyra Biosciences Inc
12.77 USD 0.62 (5.10%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TYRA para hoje mudou para 5.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.26 e o mais alto foi 12.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Tyra Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TYRA Notícias
- Oppenheimer raises Tyra Biosciences stock price target to $36 on market potential
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for achondroplasia treatment
- Tyra Biosciences doses first child in achondroplasia treatment trial
- Wall Street Analysts See a 178.82% Upside in Tyra Biosciences (TYRA): Can the Stock Really Move This High?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Tyra Biosciences stock at $30
- Tyra Biosciences Doses First Patient in Phase 2 Study of TYRA-300 in Low-Grade Intermediate Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (SURF302)
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for TYRA-300 in bladder cancer
- Piper Sandler raises Tyra Biosciences stock target to $33
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Tyra Biosciences Stock: FGFR1/2 Driven AE Data Spooked The Market (NASDAQ:TYRA)
Faixa diária
12.26 12.79
Faixa anual
6.42 29.61
- Fechamento anterior
- 12.15
- Open
- 12.31
- Bid
- 12.77
- Ask
- 13.07
- Low
- 12.26
- High
- 12.79
- Volume
- 166
- Mudança diária
- 5.10%
- Mudança mensal
- 1.27%
- Mudança de 6 meses
- 38.65%
- Mudança anual
- -44.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh