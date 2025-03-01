Valute / TYRA
TYRA: Tyra Biosciences Inc
12.50 USD 0.29 (2.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TYRA ha avuto una variazione del -2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.42 e ad un massimo di 12.89.
Segui le dinamiche di Tyra Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TYRA News
- Oppenheimer raises Tyra Biosciences stock price target to $36 on market potential
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for achondroplasia treatment
- Tyra Biosciences doses first child in achondroplasia treatment trial
- Wall Street Analysts See a 178.82% Upside in Tyra Biosciences (TYRA): Can the Stock Really Move This High?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Tyra Biosciences stock at $30
- Tyra Biosciences Doses First Patient in Phase 2 Study of TYRA-300 in Low-Grade Intermediate Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (SURF302)
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for TYRA-300 in bladder cancer
- Piper Sandler raises Tyra Biosciences stock target to $33
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Tyra Biosciences Stock: FGFR1/2 Driven AE Data Spooked The Market (NASDAQ:TYRA)
Intervallo Giornaliero
12.42 12.89
Intervallo Annuale
6.42 29.61
- Chiusura Precedente
- 12.79
- Apertura
- 12.76
- Bid
- 12.50
- Ask
- 12.80
- Minimo
- 12.42
- Massimo
- 12.89
- Volume
- 489
- Variazione giornaliera
- -2.27%
- Variazione Mensile
- -0.87%
- Variazione Semestrale
- 35.72%
- Variazione Annuale
- -45.79%
