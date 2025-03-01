Currencies / TYRA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
TYRA: Tyra Biosciences Inc
12.36 USD 0.05 (0.41%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TYRA exchange rate has changed by 0.41% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 12.10 and at a high of 12.53.
Follow Tyra Biosciences Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TYRA News
- Oppenheimer raises Tyra Biosciences stock price target to $36 on market potential
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for achondroplasia treatment
- Tyra Biosciences doses first child in achondroplasia treatment trial
- Wall Street Analysts See a 178.82% Upside in Tyra Biosciences (TYRA): Can the Stock Really Move This High?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Tyra Biosciences stock at $30
- Tyra Biosciences Doses First Patient in Phase 2 Study of TYRA-300 in Low-Grade Intermediate Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (SURF302)
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for TYRA-300 in bladder cancer
- Piper Sandler raises Tyra Biosciences stock target to $33
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Tyra Biosciences Stock: FGFR1/2 Driven AE Data Spooked The Market (NASDAQ:TYRA)
Daily Range
12.10 12.53
Year Range
6.42 29.61
- Previous Close
- 12.31
- Open
- 12.27
- Bid
- 12.36
- Ask
- 12.66
- Low
- 12.10
- High
- 12.53
- Volume
- 576
- Daily Change
- 0.41%
- Month Change
- -1.98%
- 6 Months Change
- 34.20%
- Year Change
- -46.40%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%