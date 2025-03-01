货币 / TYRA
TYRA: Tyra Biosciences Inc
12.40 USD 0.04 (0.32%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TYRA汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点12.38和高点12.60进行交易。
关注Tyra Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TYRA新闻
- Oppenheimer raises Tyra Biosciences stock price target to $36 on market potential
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for achondroplasia treatment
- Tyra Biosciences doses first child in achondroplasia treatment trial
- Wall Street Analysts See a 178.82% Upside in Tyra Biosciences (TYRA): Can the Stock Really Move This High?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Tyra Biosciences stock at $30
- Tyra Biosciences Doses First Patient in Phase 2 Study of TYRA-300 in Low-Grade Intermediate Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (SURF302)
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for TYRA-300 in bladder cancer
- Piper Sandler raises Tyra Biosciences stock target to $33
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Tyra Biosciences Stock: FGFR1/2 Driven AE Data Spooked The Market (NASDAQ:TYRA)
日范围
12.38 12.60
年范围
6.42 29.61
- 前一天收盘价
- 12.36
- 开盘价
- 12.41
- 卖价
- 12.40
- 买价
- 12.70
- 最低价
- 12.38
- 最高价
- 12.60
- 交易量
- 120
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- -1.67%
- 6个月变化
- 34.64%
- 年变化
- -46.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值