TYRA: Tyra Biosciences Inc
12.80 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TYRA hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.50 bis zu einem Hoch von 12.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tyra Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.50 12.89
Jahresspanne
6.42 29.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.79
- Eröffnung
- 12.76
- Bid
- 12.80
- Ask
- 13.10
- Tief
- 12.50
- Hoch
- 12.89
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 1.51%
- 6-Monatsänderung
- 38.98%
- Jahresänderung
- -44.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K