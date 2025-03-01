クォートセクション
通貨 / TYRA
TYRA: Tyra Biosciences Inc

12.79 USD 0.64 (5.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TYRAの今日の為替レートは、5.27%変化しました。日中、通貨は1あたり12.26の安値と12.86の高値で取引されました。

Tyra Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.26 12.86
1年のレンジ
6.42 29.61
以前の終値
12.15
始値
12.31
買値
12.79
買値
13.09
安値
12.26
高値
12.86
出来高
398
1日の変化
5.27%
1ヶ月の変化
1.43%
6ヶ月の変化
38.87%
1年の変化
-44.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K