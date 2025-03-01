通貨 / TYRA
TYRA: Tyra Biosciences Inc
12.79 USD 0.64 (5.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TYRAの今日の為替レートは、5.27%変化しました。日中、通貨は1あたり12.26の安値と12.86の高値で取引されました。
Tyra Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TYRA News
- Oppenheimer raises Tyra Biosciences stock price target to $36 on market potential
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for achondroplasia treatment
- Tyra Biosciences doses first child in achondroplasia treatment trial
- Wall Street Analysts See a 178.82% Upside in Tyra Biosciences (TYRA): Can the Stock Really Move This High?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Tyra Biosciences stock at $30
- Tyra Biosciences Doses First Patient in Phase 2 Study of TYRA-300 in Low-Grade Intermediate Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (SURF302)
- Tyra Biosciences begins dosing in Phase 2 trial for TYRA-300 in bladder cancer
- Piper Sandler raises Tyra Biosciences stock target to $33
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Tyra Biosciences Stock: FGFR1/2 Driven AE Data Spooked The Market (NASDAQ:TYRA)
1日のレンジ
12.26 12.86
1年のレンジ
6.42 29.61
- 以前の終値
- 12.15
- 始値
- 12.31
- 買値
- 12.79
- 買値
- 13.09
- 安値
- 12.26
- 高値
- 12.86
- 出来高
- 398
- 1日の変化
- 5.27%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 38.87%
- 1年の変化
- -44.54%
