Dövizler / TYGO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TYGO: Tigo Energy Inc
2.05 USD 0.24 (13.26%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TYGO fiyatı bugün 13.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.73 ve Yüksek fiyatı olarak 2.10 aralığında işlem gördü.
Tigo Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TYGO haberleri
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Tigo Energy, EG4 Electronics to manufacture solar products in US
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Tigo Energy stock rating upgraded to Buy by Roth/MKM on positive outlook
- Tigo Energy TYGO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tigo Energy stock price target raised to $6 from $3 at H.C. Wainwright
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Tigo Energy’s Q2 2025 revenue surges 89.4%
- Tigo Energy stock rises after launching inverter power control feature
- Tigo Energy launches inverter power output control for solar systems
- Tigo Energy and BayWa r.e. Empower High-Wattage C&I Solar in Thailand
- Tigo Energy and sonnen certify compatibility for solar-storage systems
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio - Q1 2025 Update
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q4 2024 Update
Günlük aralık
1.73 2.10
Yıllık aralık
0.58 2.10
- Önceki kapanış
- 1.81
- Açılış
- 1.83
- Satış
- 2.05
- Alış
- 2.35
- Düşük
- 1.73
- Yüksek
- 2.10
- Hacim
- 1.753 K
- Günlük değişim
- 13.26%
- Aylık değişim
- 46.43%
- 6 aylık değişim
- 135.63%
- Yıllık değişim
- 17.82%
21 Eylül, Pazar