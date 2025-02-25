KurseKategorien
TYGO: Tigo Energy Inc

1.82 USD 0.01 (0.55%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TYGO hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.73 bis zu einem Hoch von 1.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tigo Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.73 1.85
Jahresspanne
0.58 1.94
Vorheriger Schlusskurs
1.81
Eröffnung
1.83
Bid
1.82
Ask
2.12
Tief
1.73
Hoch
1.85
Volumen
228
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
30.00%
6-Monatsänderung
109.20%
Jahresänderung
4.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K