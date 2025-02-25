Währungen / TYGO
TYGO: Tigo Energy Inc
1.82 USD 0.01 (0.55%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TYGO hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.73 bis zu einem Hoch von 1.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tigo Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.73 1.85
Jahresspanne
0.58 1.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.81
- Eröffnung
- 1.83
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Tief
- 1.73
- Hoch
- 1.85
- Volumen
- 228
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 30.00%
- 6-Monatsänderung
- 109.20%
- Jahresänderung
- 4.60%
